Влада Німеччини затвердила нові заходи по боротьбі з коронавірусом

Влада Німеччини затвердила нові заходи з боротьби з коронавірусом на тлі зростання кількості хворих. Вони передбачають обов'язкову вакцинацію медперсоналу, обмеження на проведення громадських заходів та ряд інших.

Серед затверджених німецьким урядом заходів, обов'язкова вакцинація медичного персоналу, а також співробітників соціальних служб. Крім того, працівники будуть зобов'язані довести, що вони вакцинувалися або недавно перенесли або мають на руках негативний результат тесту на коронавірус. Таке ж правило буде застосовуватися до громадського транспорту.

Крім цього в регіонах, де частота госпіталізацій з коронавірусом перевищує певний поріг, доступ до громадських, культурних і спортивних заходів, а також до ресторанів буде обмежений для тих, хто пройшов вакцинацію або одужав.