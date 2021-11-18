Власти Германии утвердили новые меры по борьбе с коронавирусом на фоне роста количества заболевших. Они предусматривают обязательную вакцинацию медперсонала, ограничения на проведение общественных мероприятий и ряд других.

Среди утвержденных немецким правительством мер, обязательная вакцинация медицинского персонала, а также сотрудников социальных служб. Кроме того, работники будут обязаны доказать, что они вакцинировались либо недавно перенесли или имеют на руках отрицательный результат теста на коронавирус. Такое же правило будет применяться к общественному транспорту.

Помимо этого в регионах, где частота госпитализаций с коронавирусом превышает определенный порог, доступ к общественным, культурным и спортивным мероприятиям, а также к ресторанам будет ограничен для тех, кто прошел вакцинацию или выздоровел.