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Влада Фінляндії закликала громадян уникати будь-яких поїздок до Росії

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Гельсінкі, Четвер 01 липня 2021 20:59
Влада Фінляндії закликала громадян уникати будь-яких поїздок до Росії Фото: влада Фінляндії рекомендувала громадянам відмовитися від поїздок до Росії (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії рекомендувало громадянам країни уникати будь-яких поїздок до Росії. Причиною такого рішення у відомстві назвали різке погіршення ситуації з коронавірусом і ризик заразитися новим штамом COVID-19 "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію YLE.

За його даними, рекомендація МОЗ країни уникати будь-яких поїздок до Росії дійсна на цей час.

У відомстві також зазначили, що зростання захворюваності коронавірусом у Фінляндії викликане поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі Євро-2020. За даними Міністерства, минулого тижня в країні було виявлено 947 випадків COVID-19, що більш ніж на 400 хворих більше, ніж сімома днями раніше. При цьому у багатьох заразилися виявлено "Дельта" - варіант інфекції.

Більшість нових заражень зареєстровано в Гельсінкі, Еспоо і Вантаа, а також в Пірканмаа і Південно-Західній Фінляндії.

Нагадаємо, раніше влада Швейцарії рекомендувала невакцинованим від коронавірусу вболівальникам національної збірної відмовитися від поїздки в Санкт-Петербург на чверть фінальний матч Євро-2020 через "вибухове поширення в Росії штаму "Дельта".

Відзначимо, останні тижні в Росії спостерігається різке зростання нових хворих коронавірусом. Так, 1 липня в країні зареєстрований черговий максимум тих, що заразилися за добу - більше 23 тисяч. Також зросла кількість летальних випадків. За останні 24 години в РФ померли 672 людини - це максимальне добове значення з початку пандемії.

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