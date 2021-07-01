Влада Фінляндії закликала громадян уникати будь-яких поїздок до Росії

Міністерство охорони здоров'я та соціального розвитку Фінляндії рекомендувало громадянам країни уникати будь-яких поїздок до Росії . Причиною такого рішення у відомстві назвали різке погіршення ситуації з коронавірусом і ризик заразитися новим штамом COVID-19 "Дельта".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію YLE .

За його даними, рекомендація МОЗ країни уникати будь-яких поїздок до Росії дійсна на цей час.

У відомстві також зазначили, що зростання захворюваності коронавірусом у Фінляндії викликане поїздками громадян до Санкт-Петербурга на матчі Євро-2020. За даними Міністерства, минулого тижня в країні було виявлено 947 випадків COVID-19, що більш ніж на 400 хворих більше, ніж сімома днями раніше. При цьому у багатьох заразилися виявлено "Дельта" - варіант інфекції.

Більшість нових заражень зареєстровано в Гельсінкі, Еспоо і Вантаа, а також в Пірканмаа і Південно-Західній Фінляндії.