Влада Єгипту вирішила позбутися небезпечних матеріалів в портах

Влада Єгипту утилізуює небезпечні речовини, що зберігаються в морських портах. Рішення прийнято після вибуху в Бейруті.

Про це повідомив міністр фінансів Мухаммед Мааїт, передає Reuters.

За його словами, до початку зими поточного року морські порти Єгипту будуть повністю очищені.

"Те, що трапилося в Бейруті, змусило нас вивчити нашу власну ситуацію, і ми вже навіть позбулися великої кількості занедбаних і безгоспних небезпечних матеріалів, які перебували в портах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня в Бейруті стався потужний вибух у порту, унаслідок якого загинули понад 170 людей і тисячі отримали поранення. Незабаром Ліваном прокотилися протести. Уряд країни оголосив про свою відставку.

Раніше Німеччина заявила про готовність надати Лівану допомогу для ліквідації наслідків вибухів у Бейруті в обмін на боротьбу з корупцією.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що Лівану необхідно уряд, який здатний боротися з корупцією і проводити реформи.