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Влада Алмати заявляє про контроль над ситуацією. Незважаючи на це, в місті чутні вибухи

Автор: Анна Полисученко

В Алмати влада взяла під контроль ситуацію в місті. З таким повідомленням виступив в. о. акіма (глави) Алмати Бакитжан Сагінтаєв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Vlast.kz.

"Зараз ситуація в місті взята під контроль влади. Проводяться затримання провокаторів і екстремістів. Виявляються призвідники", - заявив він.

Акім подякував всіх за підтримку, "яку акімат і правоохоронні органи отримували в цю непросту ніч, - спасибі за розуміння, відповідальність, любов до нашого міста".

"Наше спільне завдання - зберегти стабільність і мир в мегаполісі, не наражати на небезпеку мирних громадян. Закликаю всіх городян не піддаватися на провокації і беззаконня", - додав Сагінтаєв.

Незважаючи на заяви Сагінтаєва про контроль над ситуацією в Алмати, в декількох кілометрах від центру - в районі вулиці Навої, а також Момишули-Райимбека - чутні вибухи світлошумових гранат, повідомляє видання

Раніше ми писали, що в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка.

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