Влада в Україні не займається довготривалим плануванням, - бізнес-омбудсмен

Податки в Україні не є найвищими у Европі, але вони мають одну головну проблему - їх збирають у дуже непередбачуваний спосіб, тому що владі потрібно скачати якомога більше грошей у бюджет тут і зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бізнес-омбудсмена Романа Ващука.

"В Україні податки не є надзвичайно високими порівняно з іншими країнами чи то Європи, чи Північної Америки. Але вони збираються в дуже непередбачуваний спосіб", - зазначив Ващук у ефірі телеканалу "Україна 24".

На його думку, основна проблема української системи – те, що податкова, замість того, аби працювати з бізнесом і спільно забезпечувати економічне зростання України, займається виключно перевиконанням місячних планів, і заради цього виконання вдається подекуди до відвертого тиску на бізнес.

"Вибухи непередбачуваності у штрафах, у всяких інших процесах – це основне джерело занепокоєння бізнесу, як українського, так і іноземного. Мені здається, держава, податкова та митна служба мають бути націлені на те, щоб сприяти кровообігу грошей в економіці, а не просто виконувати миттєві місячні норми. Це забезпечить впевненість бізнесу у кліматі, в якому він працює", - підкреслив Ващук.

Він висловив переконання, що держава повинна планувати економічне зростання у довгостроковій перспективі, і відмовитися від бажання наповнити бюджет "тут і зараз".

"Коли немає довготермінового планування, держава перебивається від місяця до місяця, щоб якось виплачувати платню державним службовцям і пенсії громадянам. А люди, які працюють у податкових структурах, розуміють, що вони мусять витиснути гроші з бізнесу", - резюмував бізнес-омбудсмен.