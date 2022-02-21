Влада в Україні не займається довготривалим плануванням, - бізнес-омбудсмен
Податки в Україні не є найвищими у Европі, але вони мають одну головну проблему - їх збирають у дуже непередбачуваний спосіб, тому що владі потрібно скачати якомога більше грошей у бюджет тут і зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву бізнес-омбудсмена Романа Ващука.
"В Україні податки не є надзвичайно високими порівняно з іншими країнами чи то Європи, чи Північної Америки. Але вони збираються в дуже непередбачуваний спосіб", - зазначив Ващук у ефірі телеканалу "Україна 24".
На його думку, основна проблема української системи – те, що податкова, замість того, аби працювати з бізнесом і спільно забезпечувати економічне зростання України, займається виключно перевиконанням місячних планів, і заради цього виконання вдається подекуди до відвертого тиску на бізнес.
"Вибухи непередбачуваності у штрафах, у всяких інших процесах – це основне джерело занепокоєння бізнесу, як українського, так і іноземного. Мені здається, держава, податкова та митна служба мають бути націлені на те, щоб сприяти кровообігу грошей в економіці, а не просто виконувати миттєві місячні норми. Це забезпечить впевненість бізнесу у кліматі, в якому він працює", - підкреслив Ващук.
Він висловив переконання, що держава повинна планувати економічне зростання у довгостроковій перспективі, і відмовитися від бажання наповнити бюджет "тут і зараз".
"Коли немає довготермінового планування, держава перебивається від місяця до місяця, щоб якось виплачувати платню державним службовцям і пенсії громадянам. А люди, які працюють у податкових структурах, розуміють, що вони мусять витиснути гроші з бізнесу", - резюмував бізнес-омбудсмен.
Напомним, 1 февраля на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводили следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.
Также в начале января Офис генерального прокурора арестовал банковские счета крупнейшего украинского металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).
В декабре 2021 года налоговая доначислила одной из крупных сетей лабораторий в Украине "Синэво" налоги на 1,1 млрд грн. Такое решение в ГФС приняли после плановой проверки, во время которой, по словам налоговой, компания не предоставила необходимых документов. "Синэво" оспорила решение налоговой в суде.
Ранее на "Новую почту" был наложен штраф в результате проверок двух отделений в Харьковской области, которые якобы не предоставили документы и объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения жалоб граждан на них. Но после скандала Госпродпотребслужба рекомендовала отменить это взыскание.