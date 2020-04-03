Влада намагається якомога оперативніше розв’язати проблеми медиків, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада намагається якомога оперативніше розв’язати проблеми медиків для боротьби з коронавірусом. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Так, триває робота над забезпеченням лікарів міста Монастириськ.

"Стосовно звернення лікарів із міста Монастириськ. Наразі в лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще. Працівників забезпечено костюмами й респіраторами на найближчі дні, йде робота над їхнім повним забезпеченням усім необхідним", - зазначив він.

Президент також додав, що медики міста Дубна звернули увагу на те, що лікарів швидкої допомоги не забезпечено засобами індивідуального захисту.

"Ми відправили тисячу захисних костюмів та 6 тисяч масок саме для цих медичних працівників. Але Департамент охорони здоров’я Рівненської області, розподіляючи засоби, на жаль, помилився і нічого не передав екстреній медичній допомозі. Вчора питання було частково вирішено", - додав він.

Крім того, медики отримають грошову надбавку за протидію вірусу.

"Ми вирішуємо й питання, які порушили у своєму зверненні лікарі Одеського обласного медичного центру. Також виправлено несправедливу ситуацію, у якій опинилися працівники екстреної медичної допомоги. Їм буде виділено грошову надбавку за протидію коронавірусу. Вчора МОЗ видав відповідний наказ", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом. За словами заступника голови Монастириської РДА Павла Дроня, незабаром в районі може виникнути нестача медперсоналу, однак зараз медиків досить.