Влада вирішила взяти під контроль місцеве самоврядування в Україні, - Странніков

Закон про столицю, який проштовхує влада, - це узурпація влади та наступ на місцеве самоврядування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрія Страннікова в інтерв’ю УН,

"Про цей законопроєкт можна сказати одне: це узурпація влади та наступ на місцеве самоврядування. "Слуги" обрали шлях до диктатури, оскільки вже зараз зрозуміло, що наступні вибори вони з позором програють. Але вони дуже хочуть прибрати Київ до своїх рук. Саме тому "Слуги" голосуватимуть за те, щоб Києвом керував не обраний киянами мер, а призначений з Банкової голова КМДА. Хоча всі соцопитування показують, що кияни не підтримують розділення посад. Я впевнений: такого нехтування думкою людей кияни цій владі ніколи не пробачать", - заявив Странніков.

Він зазначив, що в разі ухвалення цього законопроєкту в Україні з’явиться небезпечний прецедент узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу.

"В законопроекті є ціла низка невідповідностей Конституції, Європейській хартії місцевого самоврядування, закону "Про місцеве самоврядування" та іншим важливим документам. Але чи не найбільш важливо, що в разі ухвалення цього законопроєкту у нас з’явиться небезпечний прецедент узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу. І це стане сигналом для усіх мерів, сільських та селищних голів: "Будете опиратися центральній владі - отримаєте спеціальний закон, яким ваші повноваження помножать на нуль і передадуть їх зговірливому керівнику з центру", - попередив Андрій Странніков.

За його словами, у Києві окрім наступу на самоврядування присутній також політичний підтекст. Влада бачить у Київському міському голові Віталії Кличку політичного конкурента, тому намагається знизити рейтинг довіри та позбавити його повноважень.

"Не може бути нормальним законопроєкт, написаний в логіці політичного протистояння. Я вважаю, що єдиним прийнятним шляхом має бути відхилення парламентом цього проєкту як неконституційного та розробка нового, який відповідатиме Конституції, законодавству України та міжнародним стандартам", - підкреслив Странніков.