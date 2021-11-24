Влада пробачила Коломойському борг в 4,7 млрд гривен, - екс-член АМКУ

Ігорю Коломойському дозволили не платити антимонопольний штраф 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву екс-члена Антимонопольного комітету Агії Загребельської на своїй сторінці в Facebook.

"Пропоную 23 листопада в календарі назвати днем олігарха та зробити державним вихідним. Сьогодні ми маємо привід привітати олігархів взагалі та Коломойського, зокрема. Коломойському не треба платити 4,7 млрд грн до бюджету", - повідомила Загребельська. Вона заявила, що 23 листопада Апеляційний суд залишив в силі скандальне рішення Окружного адмінсуду, яке звільнило АЗС Коломойського від сплати штрафу 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин і дизельне пальне.