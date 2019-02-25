Влада визнала, що крала в людей гроші, - нардеп

Фото: Сергій Євтушок (facebook.com/Сергій_Євтушок)

Нардеп прокоментував анонсовані Порошенком додаткові виплати пенсіонерам

Президент України Петро Порошенко обіцяє видати людям гроші, які були в цих же людей вкрадені, до того ж лише малу частину з того, що "витягли з кишень українців". Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок, коментуючи нові "ініціативи" чинної влади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

За словами нардепа, визнавши, що людям свідомо кілька років не індексували пенсії, "президент фактично визнав, що в пенсіонерів нахабно крали їхні гроші". І лише тоді, коли ціни на все зросли, а комунальні тарифи стали непідйомними, громадян вирішили "ощасливити" - напередодні виборів.

Євтушок зауважив, що й цього разу "жадібність взяла гору, адже гроші взяли не з тих коштів, які влада привласнила після підняття цін на газ, а з грошей, які зібрали з "євробляхерів".

Євтушок також наголосив, що Новий курс Юлії Тимошенко - це покроковий план змін в країні, який передбачає не лише одноразові допомоги, а стабільне зростання доходів українців, принаймні до рівня найближчих західних сусідів, таких як Польща. І саме цим займеться нова влада одразу після виборів.

Фото: facebook.com/Сергій_Євтушок