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Влада підтримує завершення будівництва недобудованих об’єктів "зеленої" генерації, - нардеп

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Четвер 01 вересня 2022 13:46
Влада підтримує завершення будівництва недобудованих об’єктів "зеленої" генерації, - нардеп Фото: влада підтримує завершення будівництва недобудованих об’єктів "зеленої" генерації (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг хочуть допомогти інвесторам завершити будівництво недобудованих об’єктів "зеленої" генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка у Facebook.

"Міненерго взагалі хоче своїм законопроєктом допомогти компаніям, які вже придбали обладнання для зеленої енергетики, і дати можливість добудувати свої зелені електростанції. Ті хто не встигли через війну добудувати до кінця цього року, матимуть змогу завершити проєкти протягом 2 років - до кінця 2024 року", - написав він.

Нардеп також зазначив, що НКРЕКП також підтримує цей законопроект і тому звернулось до Міністерства розвитку громад та територій, щоб розблокувати можливість на отримання всіх необхідних дозвільних документів з реєстрів.

Також він додав, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка у Міненерго немає планів щодо скасування "зеленого тарифу".

"Хочеться вірити в те, що все написане буде послідовно виконуватися, а не стане фількіною грамотою через пару місяців. Бо такі випадки ми вже бачили неодноразово", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, Європейська бізнес асоціація заявляє, що "зелений" тариф в Україні значно нижчий за ціни на електроенергію в ЄС, що дозволяє Україні заробляти значні кошти з експорту електроенергії до Європи.

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