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Власть поддерживает завершение строительства недостроенных объектов "зеленой" генерации, - нардеп

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Четверг 01 сентября 2022 13:46
Власть поддерживает завершение строительства недостроенных объектов "зеленой" генерации, - нардеп Фото: власти поддерживают завершение строительства недостроенных объектов "зеленой" генерации (pixabay)
Автор: Илона Свиридова

Министерство энергетики и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг хотят помочь инвесторам завершить строительство недостроенных объектов "зеленой" генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко в Facebook.

"Минэнерго вообще хочет своим законопроєктом помочь компаниям, которые уже приобрели оборудование для зеленой энергетики, и дать возможность достроить свои зеленые электростанции. Те кто не успели из-за войны достроить до конца этого года, смогут завершить проекты в течение 2 лет - до конца 2024 года", - написал он.

Нардеп также отметил, что НКРЭКУ также поддерживает этот законопроект и поэтому обратилось в Министерство развития общин и территорий, чтобы разблокировать возможность на получение всех необходимых разрешительных документов из реестров.

Также он добавил, что по словам министра энергетики Германа Галущенко в Минэнерго нет планов по отмене "зеленого тарифа".

"Хочется верить в то, что все написанное будет последовательно выполняться, а не станет филькиной грамотой через пару месяцев. Потому что такие случаи мы уже видели неоднократно", - подытожил Кучеренко.

Напомним, Европейская бизнес ассоциация заявляет, что "зеленый" тариф в Украине значительно ниже цены на электроэнергию в ЕС, что позволяет Украине зарабатывать значительные средства по экспорту электроэнергии в Европу.

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