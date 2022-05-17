Влада, суспільство і бізнес об'єднані спільною ідеєю перемоги України, - Ахметов

Українське суспільство, бізнес і влада зараз об'єднані однією метою - захистити країну і відновити територіальну цілісність України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Ріната Ахметова в інтерв'ю італійському телеканалу RAI .

"Президент і уряд України, кожен українець і я особисто об'єднані однією метою - захистити країну, повернути наші території і відновити Україну як сильну, демократичну європейську державу. Ми всі єдині як ніколи. У цьому запорука нашої перемоги", - повідомив бізнесмен.

Ахметов підкреслив, що підприємства SCM, футбольний клуб "Шахтар" і його благодійний фонд вже виділили на допомогу Україні сумарно близько 100 млн євро.

"Всі бізнеси SCM, футбольний клуб "Шахтар", мій благодійний Фонд зараз зосереджені тільки на одному - допомогти Україні перемогти у війні, а мирним українцям вижити. Ми поставляємо медикаменти, продукти, проводимо евакуацію, допомагаємо українській армії. Ми вже виділили 100 млн євро на допомогу країні, більше половини з яких вже витрачені. Зупинятися на цьому не будемо", - повідомив бізнесмен.

Підприємства SCM також продовжують забезпечувати життєдіяльність країни, відновлюють зруйновані війною лінії електропередачі та інші об'єкти критичної інфраструктури.