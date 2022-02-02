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Влада використовує силові структури для політичного тиску, - експерт

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Київ, Середа 02 лютого 2022 18:47
Влада використовує силові структури для політичного тиску, - експерт Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Діюча влада тисне на великий бізнес через правоохоронні та фіскальні органи, як і їх попередники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"Останнім часом має місце надмірна увага, скажемо так, влади до великого бізнесу. Вона така, що може навіть дестабілізувати великі підприємства. Тут можемо згадати блокування рахунків "Арселор Міттал Кривий Ріг", який навіть мав труднощі з виплатою заробітної плати своїм співробітникам. Наразі, буквально вчора було повідомлення про чергові точкові дії в Кривому Розі на гірничозбагачувальних комбінатах", - розповів Головко.

За його словами, діюча влада використовує ті самі методи тиску на бізнес, що й попередня - через силові та фіскальні органи. На його думку, цей тиск є політично вмотивованим.

"Проблема не в тому, що якісь фіскальні органи проводять якісь процесуальні дії. Здається, що це питання політично мотивовані. І маємо ситуацію, я колись критикував попередніх президентів за те, що вони використовують силові структури, правоохоронні органи для якихось політичних розборок. То і тут є таке враження, що ми маємо теж якісь політично мотивовані "наїзди" на бізнес", - пояснив Головко.

Він також наголосив: таким чином влада погіршує інвестиційний клімат в країні і інвестори просто тікають з неї, оскільки розуміють, що не захищені від свавілля.

"Вчора це підприємство Лакшмі Міттала, сьогодні це підприємство Ахметова, а завтра це може бути будь-кого. Ваше підприємство, моє підприємство. Ми маємо вибудовувати систему, де править закон, а не політично мотивована діяльність", - підсумував Головко.

Як повідомлялося, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Пізніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи обшуки на ГЗК компанії "Метінвест", заявив, що тиск на бізнес та обшуки, організовані правоохоронцями та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.

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