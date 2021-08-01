Влада не хоче гарантувати виплату боргів "зеленим" інвесторам, - нардеп

За його словами, після його звернення Офіс президента запропонував Кабміну та фінансовому комітету Ради уважно розглянути розвиток відновлювальної енергетики та державне регулювання ринку електричної енергії.

"Вже готується Інтегрований план боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року, а у ВР зареєстровано законопроект, який має законодавчо врегулювати діяльність з накопичення енергії", - сказав Гончаренко.

"Стосовно ж коригування тарифу на передачу електроенергії у відповіді йдеться, що за інформацією НКРЕКП, це буде здійснено з урахуванням планової перевірки "Укренерго". Так само і не має чіткої відповіді стосовно державних гарантій для сприяння залученню кредитів для "Укренерго", додає нардеп.

"Будемо слідкувати за тим, чи стане Кабмін "уважніше розглядати" питання "зеленої" енергетики. Для початку, варто почати виконувати зобов'язання перед інвесторами", - додав Гончаренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроект був підтриманий у парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну ввести акцизний збір на зелену електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою і порушенням зобов'язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроекту №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України.

Наприкінці червня ЄБРР, Чорноморський банк торгівлі і розвитку, Нідерландська фінансова компанія розвитку, Інститут фінансування розвитку, а також Секретаріат Енергетичного співтовариства написали лист на адресу голови Верховної ради Дмитра Разумкова.

Вони підкреслили, що можливе використання акцизного збору на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел в Україні суперечить цілям ЄС по декарбонізації, загрожує планам країни щодо інтеграції з європейською енергосистемою, і тому ця норма має бути переглянута.