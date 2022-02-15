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Влада не повинна воювати з бізнесом, це виглядає як диверсія проти економіки, - екс-міністр

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 11:22
Влада не повинна воювати з бізнесом, це виглядає як диверсія проти економіки, - екс-міністр Фото: екс-прем’єр-міністр Володимир Гройсман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Влада має не воювати, а співпрацювати з бізнесом, який наповнює бюджет і забезпечує економічне зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву екс-прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Те, що вони системно роблять з національною економікою, створюючи тиск на національну економіку, - а економіку у нас роблять українці, в тому числі ті, які маленькі, мікробізнес, середній бізнес, великий бізнес, немає значення, вони всі створюють робочі місця. Хтось створює одне робоче місце, а хтось створює 100 тисяч робочих місць. Вони всі роблять економіку сильною. З ними воювати не можна", - зазначив Гройсман.

Екс-прем’єр наголосив: курс влади, що оголосила війну підприємцям, здійснюючи на них фіскальний тиск, є хибним та завдасть удару по національній економіці.

"Не треба ні з ким сьогодні воювати всередині країни. Ні з підприємцями, ні з бізнесом, ні з малим бізнесом, ні з великим бізнесом. Не треба змінювати зараз законодавство, яке тільки соціально підбурює. Я взагалі вважаю, що в певних своїх проявах це виглядає як диверсія. Щоби через такі неправильні, ненормальні, дурні рішення робити, злити людей просто", - пояснив Гройсман.

На його думку, влада має вести діалог з бізнесом та спільно знаходити рішення, зокрема й щодо податкової політики, які не знищуватимуть підприємців, а навпаки сприятимуть їх розвитку та зростанню економіки.

"Перед тим, як приймати рішення, які їх стосуються, треба хоча би сідати з ними і про це говорити. Говорити про податкову нову систему, про мотивацію, про нові стимули, про їхню зарплату, про податки на зарплату, про видатки бюджету. Треба говорити з людьми. Вони його наповнюють, цей бюджет, і треба з ними говорити, як правильно його витрачати, де створювати точки зростання економіки, а не навпаки", - підсумував Гройсман.

Нагадаємо, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур.

Також на початку січня Офіс генерального прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній із великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення у ДФС ухвалили після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" заперечила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову пошту" було накладено штраф внаслідок перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи та пояснення, необхідні для повного та всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.

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