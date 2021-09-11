Влада має створити фінансові фонди для підтримки бізнесу під час кризи, - економіст

"Україна, як країна, яка досить багато експортує сировинних напівфабрикатів, дуже залежить від тих ринків, які ми називаємо світовими, що мають високу ступінь коливання або волатильні ринки. Наприклад, якщо ціна на якийсь товар може зростати втричі впродовж двох років або падати. Це стосується не тільки українського експорту. Це, в принципі, традиційна така карма сировинних країн", - пояснив Блінов.

На його думку, в такій ситуації держава має створити резервні фонди, щоб підтримати бізнес в періоди, коли ціни на світових ринках різко знижуються, як це відбувається зараз. І створювати такі фонди потрібно в сприятливі періоди, коли світові ціни на сировину тримаються на високому рівні.

"Держава повинна створювати потужні матеріальні резерви, потужні можливості для того, щоб вирівнювати ситуацію підтримки в періоди криз. Ви знаєте, що як нафтові країни - Норвегія, Росія, Саудівська Аравія роблять різні фонди розвитку чи майбутніх поколінь, чи резервні фонди саме щоб використовувати в худі такі роки ці кошти", - зазначив Блінов.