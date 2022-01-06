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Влада має бути рівнонаближеною до всіх церков, - Епіфаній

Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Православна церква України підтримує хороші відносини з українською владою. ПЦУ хотіла б змінити принцип "рівновіддаленості" на принцип "рівнонаближеності".

Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Влада заявляє, що вони ставляться "рівновіддалено" до церков. А ми говоримо, що вони повинні ставитися рівнонаближено до всіх церков і всіх релігійних організацій", - сказав він.

За його словами, у ПЦУ хороші, конструктивні відносини з владою. "Є окремі фігури, окремі чиновники, які відкрито підтримують МП. Однак в цілому, з президентом, урядом, Верховною радою у нас хороші, конструктивні відносини, ми співпрацюємо", - додав Епіфаній.

При цьому він заявив, що влада повинна підтримувати всі церкви

"Ми не прагнемо бути державною церквою. Ми бачимо, яка зараз модель в Росії. Ми не хочемо бути "департаментом у справах релігій", як РПЦ в Російській державі. Ми не хочемо бути державною церквою, але ми є державницькою церквою, тобто такою, яка підтримує державність, незалежність, суверенітет України, тому що без сильної української держави не буде і сильної української церкви", - додав він.

Нагадаємо, предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що після Об'єднавчого собору Православної церкви України в грудні 2018 року до ПЦУ перейшло близько 700 парафій, однак процес сповільнився з приходом нової влади в 2019 році.

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ПЦУ