Влада має бути рівнонаближеною до всіх церков, - Епіфаній

Православна церква України підтримує хороші відносини з українською владою. ПЦУ хотіла б змінити принцип "рівновіддаленості" на принцип "рівнонаближеності".
Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Влада заявляє, що вони ставляться "рівновіддалено" до церков. А ми говоримо, що вони повинні ставитися рівнонаближено до всіх церков і всіх релігійних організацій", - сказав він.
За його словами, у ПЦУ хороші, конструктивні відносини з владою. "Є окремі фігури, окремі чиновники, які відкрито підтримують МП. Однак в цілому, з президентом, урядом, Верховною радою у нас хороші, конструктивні відносини, ми співпрацюємо", - додав Епіфаній.
При цьому він заявив, що влада повинна підтримувати всі церкви
"Ми не прагнемо бути державною церквою. Ми бачимо, яка зараз модель в Росії. Ми не хочемо бути "департаментом у справах релігій", як РПЦ в Російській державі. Ми не хочемо бути державною церквою, але ми є державницькою церквою, тобто такою, яка підтримує державність, незалежність, суверенітет України, тому що без сильної української держави не буде і сильної української церкви", - додав він.
Нагадаємо, предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що після Об'єднавчого собору Православної церкви України в грудні 2018 року до ПЦУ перейшло близько 700 парафій, однак процес сповільнився з приходом нової влади в 2019 році.