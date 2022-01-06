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Епіфаній розповів, скільки парафій перейшло до ПЦУ і чому процес сповільнився

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Україна, Четвер 06 січня 2022 10:32
Епіфаній розповів, скільки парафій перейшло до ПЦУ і чому процес сповільнився Фото: предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Після Об'єднавчого Собору Православної церкви України в грудні 2018 року до ПЦУ перейшло близько 700 парафій. Процес сповільнився з приходом нової влади.

Про це предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"За нашими підрахунками, близько семиста парафій приєдналися після Об'єднавчого собору ПЦУ", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що протягом останнього року переходів було значно менше, а процес сповільнився з другої половини 2019 року

"Цей спад почався ще з приходом нової влади", - додав він.

Епіфаній зазначив, що ПЦУ не потребує якогось відкритого сприяння з боку української влади, але має бути підтримка цього процесу в рамках, визначених законом.

За його словами, наприклад, це стосується поліції, "яка іноді не бажає брати безпосередньої участі, захищати законні права громади, не розбирається в цих процесах, іноді може навіть відверто захищати інтереси московських прихильників".

"І тому є багато громад, які мають внутрішнє бажання перейти, вони практично вже визначилися, але не мають бажання протистояти тому натиску, який буде під час їх переходу", - сказав Епіфаній.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року до Православної церкви України (ПЦУ) віднесли себе 18,6% громадян країни або 29,8% серед православних. До вірних УПЦ Московського патріархату віднесли себе 13,6% опитаних в цілому і 21,7% серед православних.

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