Держрегуляторслужба заборонила видавати заводу Пінчука довідку про "зелену" металургію

Фото: Віктор Пінчук ( (yes-ukraine.org)

Державна регуляторна служба відмовилась погодити проект постанови уряду щодо порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" металургії, яка надає пільги на електроенергію, металургійному заводу "Інтерпайп-сталь" олігарха Віктора Пінчука.

Про це повідомляється в рішенні ДРС.

Як йдеться у повідомленні, процедура видачі відповідних довідок прописана так, що вона фактично не передбачає можливість для відмови видачі довідок та не передбачає строк дії такої посвідки.

"Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії", - повідомляється в рішенні ДРС.

Відомство зазначає, що проект постанови уряду було розроблено з порушенням ключових принципів державної регуляторної політики, таких як доцільність та адекватність, та наголошується на невідповідності акту нормам законодавства.

Нещодавно Європейська бізнес асоціація також звернулась до міністра економічного розвитку з закликом не надавати пільги на електроенергію підприємствам "зеленої" металургії, зазначивши, що це призведе до поглиблення кризи заборгованості перед виробниками струму з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, який сплачують всі підприємства, зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год. При цьому для підприємств "зеленої" металургії такий тариф становитиме - 91,73 грн/МВт-год. Таке рішення Нацкомісія з тарифів ухвалила на засіданні 4 листопада. До цього діяв загальний тариф на передачу для всіх в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаній президентом Володимиром Зеленським законопроекту №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по фінансуванню розвитку зеленої енергетики.

Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював в компанії Інтерпайп.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена" металургія закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп сталь" Віктора Пінчука і дозволить економити компанії Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" буде коштувати близько 100 млн грн, які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такий, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.