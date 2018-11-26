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Влада повинна забезпечити захист людей у разі воєнного стану, - "Наш край"

Новини » Політика    26.11.2018 - 15:33
Влада повинна забезпечити захист людей у разі воєнного стану, - "Наш край"
Ілюстративне фото (nashkray.org)

"Наш край" зробив заяву в зв'язку з можливим уведенням воєнного стану

В разі введення воєнного стану в країні повинно бути забезпечено безперебійне опалення будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, прибирання снігу, доставка продуктів. Про це йдеться в заяві партії "Наш край", опублікованій на офіційному сайті.

"Наш край" у своїй заяві засуджує військову агресію Росії проти України на море і підтримує всі визначені Конституцією заходи, які забезпечать перемогу і світ України.

"Близько 4 тис. представників "Нашого краю" у місцевих радах готові і надалі забезпечувати стабільне функціонування економіки держави, житлово-комунального господарства, соціальної інфраструктури. Дуже важливо, щоб у цей складний час країна продовжувала нормально функціонувати: повинно бути забезпечено безперебійне опалення будинків та об'єктів соціальної інфраструктури, прибирання снігу, доставка продуктів і т. д.", - йдеться в заяві партії.

"Наш край" зазначає, що будь-яке рішення влади про введення військового положення має бути виключно в рамках Конституції.

"Введення військового положення не повинно впливати на роботу освітньої системи, підприємництво і діяльність усіх гілок влади. Воєнний стан - це не привід давати олігархам ще більше грабувати людей, забороняти громадянам висловлювати свою політичну позицію і позбавляти майна на придумані корумпованими чиновниками заходи", - заявляють в партії.

"Наш край" також закликав владу розробити та оприлюднити оновлений план досягнення миру в країні.

"Попередній план не зупинила агресора і призвів до військового нападу на море. Напад Росії на українських моряків і кораблі повною мірою виявила наміри агресора. Росія ніколи не зупиниться, адже її мета - знищення української державності", - резюмують в партії.

Як відомо, сьогодні збереться позачергове засідання Верховної ради, на якому буде розглядатися питання введення воєнного стану в Україні.

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