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Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки, - експерт

Новость на русском → Києва, Четвер 06 травня 2021 16:13
Влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки, - експерт Фото: влада повинна боротися з тіньовим бізнесом, а не підвищувати податки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Підвищення податків не вихід, владі слід знайти інші джерела поповнення бюджету, не підвищуючи фіскальний тиск на бізнес.

Про це заявив керівник групи компаній "Агроф'южн" Костянтин Фурман.

"Мало того, що нас добивають ціною за електрику, нас хочуть добити ще й податком на воду. У нас колосальні кошти йдуть на оплату води, а її вартість підвищується щорічно мінімум на 30-35%. Я не уявляю, про які можна говорити програми розвитку і про великі будівництва", - розповів Фурман.

На думку експерта, більш ефективним способом збільшення надходжень до держбюджету є детінізація бізнесу, і саме на цьому напрямку владі слід зосередитися. Але замість того, щоб боротися з тіньовим бізнесом, влада як завжди підвищує податки для тих, хто сумлінно їх платить.

"Я вважаю, що державі треба сконцентрувати свою міць, направити своє завзяття в детінізацію бізнесу: там грошей з лишком вистачить, і ще й залишиться. Працювати з митницею, з контрабандою, з тіньовим АПК тощо. Але, як завжди, вони йдуть по компаніях, які на виду, до яких заходь, перевіряй, додавай, і вони все одно будуть платити", - сказав Фурман.

Нагадаємо, раніше народний депутат, лідер фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що владі слід допомогти підприємцям вижити в нинішню кризу, тому необхідно розширити програми підтримки бізнесу і запропонувати податкові пільги, а не збільшувати податки.

Водночас нардеп Олег Синютка зазначив: підвищуючи податки, влада своїми руками знищує бізнес в Україні і провокує тотальне зростання цін.

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