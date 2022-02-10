Влада має берегти бізнес, а не тиснути перевірками, - нардеп

"Що потрібно робити, коли в країні потенційне загострення зовнішньої агресії? Коли в країні економічна, енергетична криза, ковідна криза? Перш за все - обіймати тих, хто платить податки. Малий, середній бізнес, мікробізнес, великий бізнес. Казати: "Боже, ви платите податки, ви ж наші найулюбленіші улюбленці, ви працюєте за законом, боже, ми завжди так і хотіли!". Це треба робити і відносно ФОПів, і відносно великих компаній! Зараз ми всі в одному човні. І ми всі маємо працювати на те, щоб якось вигребтися в щось нормальне", - пояснила вона у ефірі телеканалу "Україна 24"

Проте, за її словами, влада робить навпаки - замість того, аби оберігати платників податків, до компаній приходять з обшуками. Причому тиск, який чиниться на бізнес, має вибірковий характер.

"У нас було раніше вибіркове правосуддя, а тепер у нас ще й вибіркове оподаткування. До компаній Коломойського обшуки не приходять, компаніям Коломойського податки не намагаються змінити", - нагадала Рудик.

Вона переконана, що фіскальний тиск влади направлений на те, щоб знайти гроші для наповнення бюджету, адже влада має ще ряд ідей, на які потрібні значні кошти.