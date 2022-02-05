Влада тисне на легальний бізнес замість того, аби зайнятися "тіньовою" економікою, - економіст

Нинішнім представникам влади варто пам’ятати, що вони не вічні, і припинити тиск на чесний бізнес.

"Сьогодні під лозунгом "боротьби з тіньовим бізнесом й боротьби з тіньовою економікою" влада різко збільшує загальну кількість перевірок бізнесу. Вони (податківці, - ред.) не ходять до тих, хто знаходиться в тіні, ходять до тих, хто платить легально. Хто і так дуже важко виживає в умовах пандемії. Тому, власне, і збільшення цих перевірок веде до переводу бізнесу в тінь", - заявив Пендзин.

За його словами, фіскальний тиск з боку влади зрештою призведе до зростання тіньового сектору економіки, адже легальний бізнес втрачає конкурентоздатність, у порівнянні з нелегальним. Окрім того, це негативно позначається на інвестиційному кліматі в країні, оскільки інвестор не працюватиме в умовах законодавчого свавілля.

"Збільшення перевірок веде однозначно до погіршення і інвестиційного клімату в країні, і до загально економічної ситуації", - наголосив Пендзин.

Економіст також звернув увагу на вибірковість дій влади стосовно бізнесу, зазначивши, що для влади існують "свої", яким надають преференції, та "чужі", для яких влаштовують "маски-шоу".

"Ми бачимо проблеми і по розслідуванню кримінальних злочинів, що здійснюють провладні народні депутати, ми бачимо реакцію влади з приводу своїх і з приводу всіх останніх. Пам’ятаєте, була дуже відома фраза, що "друзям все, ворогам - закон!". Ну чим закінчили керівники одної з європейських країн, де проводився, власне, цей принцип, ми, власне, знаємо. Тому владі, напевно, варто задуматися над тим, що у нас немає на сьогоднішній момент вічних керівників", - застеріг Пендзин.

Нагадаємо, раніше опитані Forbes юристи заявили, що тиск на великі підприємства здійснюється з численними порушеннями українського законодавства.

Як відомо, нещодавно представники СБУ, БЕБ та Офісу генпрокурора провели обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі, за тими ж вимогами податкової служби.

У ході обшуків вилучили комп'ютерну техніку, через що частково була зупинена господарська діяльність підприємств.