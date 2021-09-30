RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Влада блокує ухвалення закону про колаборантів, - "Нацкорпус"

Автор: Наталія Гурковська

Проект закону про боротьбу з колаборантами, що був поданий до Верховної ради ще у лютому, досі навіть не потрапив на розгляд комітетів.

Про це РБК-Україна розповів один з авторів законопроекту, керівник штабу "Національного корпусу" та екс-командир полку "Азов" Максим Жорін під час конференції, присвяченої військовим злочинам Росії на Донбасі.

"Півроку тому ми змогли зареєструвати законопроект у ВР. Але майже одразу після цього його почали ігнорувати й блокувати, і він досі навіть не потрапив на розгляд в комітети. Суттєвий опір в цьому питанні ми відчуваємо саме з боку чинної влади", - зазначив він.

За словами Жоріна, на восьмий рік війни Україна не має дієвого механізму притягнення до відповідальності осіб, що співпрацювали з ворогом, тому відверті зрадники України продовжують перебувати на свободі і навіть брати участь у суспільно-політичному житті.

"Лише за останній час було декілька гучних справ, коли затримували ветеранів за абсолютно вигаданими, політичними справами... І це все відбувається тоді, коли абсолютно вільно діють справжні зрадники України, які продовжують працювати над знищенням нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, законопроект про колабораціонізм пропонує внести до Кримінального кодексу поняття колабораційної діяльності, за яку передбачена відповідальність - від позбавлення права голосувати або обиратися до органів самоврядування до кримінальних строків за випадки, що призвели до смерті людей.

Раніше РБК-Україна писало, що в закон про колаборантів планують внести зміни.

Також повідомлялося, що правозахисники вважають, що в нинішній редакції законопроект про колабораціонізм може вдарити по мирним жителям окупованих територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нацкорпус