Владельцев украинского дистрибьютора лекарств "Вента ЛТД" подозревают в сотрудничестве с Минобороны РФ: детали

"Вента ЛТД" с 2008 года находится под прямым контролем российской корпорации "Катрен". Последняя, ​​по данным ГБР, имеет постоянные связи с государственными структурами РФ и получает прибыль от деятельности украинского дистрибьютора.

"ООО "ВЕНТА ЛТД", являясь лидером фармдистрибуции на территории Украины, в период времени с 2008 года по настоящее время контролируется компанией АО НПК "Катрен", которая осуществляет поставки лекарственных средств и товаров медицинского назначения Министерству обороны страны-агрессора", - говорится в постановлении суда.

На фоне этих данных продолжаются попытки формально изменить структуру собственности компании, переписав ее на подставных украинских менеджеров.

Политолог сообщил, что на 3-м году полномасштабной войны российские владельцы "Вента ЛТД" продолжают зарабатывать на украинском рынке лекарственных средств, где компания контролирует около 10% дистрибуции.

По его оценкам, прибыль от деятельности в Украине могла превысить 8 млрд грн.