Владельцы санатория "Червона калина" призвали Верховный Суд к объективному рассмотрению дела

Компания AREGY U, котора владеет большинством корпоративных прав в санатории "Червона калина" в Ровенской области, обратилась в Верховный Суд с повторной жалобой и призывает к беспристрастному рассмотрению дела.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании и обращение в Верховный Суд.

AREGY U заявляет о рейдерском захвате оздоровительного учреждения и указывает на нарушение судебной практики местными судами.

Как отмечают в компании, после того, как Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда 31 октября 2024 отменил решение первой и апелляционной инстанций по делу №918/124/23, Хозяйственный суд Ровенской области и Северо-западный апелляционный хозяйственный суд повторно вынесли аналогичные, по мнению защиты, незаконные решения, несмотря на указанные указания Верховного Суда.

"Мы верим в объективность Верховного Суда, который уже однажды отменил незаконные решения и вернул дело на новое рассмотрение. Однако теперь снова видим идентичные постановления, которые фактически игнорируют позицию кассационной инстанции. Это подрывает доверие к судебной системе", - заявила Екатерина Сива, руководитель "AREGY U" и внука учредителя санатория, его законная наследница.

Что известно о конфликте вокруг "Красной калины"

Санаторий "Червона калина" в течение десятилетий функционировал как одно из ведущих оздоровительных учреждений региона.

В декабре 2022 года Екатерина Сива стала владельцем 91,8% корпоративных прав Санатория и завила о захвате оздоровительного заведения рейдерами.

По ее словам, в "захвате" санатория рейдеры "вслепую" используют 84-летнюю Светлану Седу, которая является лишь миноритарной акционеркой (3,2%) и женой родного брата ее деда и никакого отношения к санаторию она не имеет.

Как говорят представители компании "AREGY U", сейчас на территории Санатория рейдерами планируется частная застройка, в частности - уничтожение часовни и музея Леси Украинки, расположенных на территории дендропарка.

Защита также сообщает о силовом захвате комплекса и принудительном выводе персонала из помещений без надлежащей передачи государственного и арендованного имущества.

В апреле 2024 года компания повторно обратилась в правоохранительные органы и Фонд государственного имущества.

"Имеем фактически одинаковые судебные решения, составленные как "под копирку". Нам отказывали в отводах судей, принимались решения, позволяющие отчуждение имущества - несмотря на запрет таких действий. Это признаки спланированного захвата со стороны лиц, связанных с местными чиновниками и бизнесом", - прокомментировал адвокат Роман Титикало.

По данным СМИ, к конфликту вокруг "Червоной калины" может быть причастен депутат Ровенского облсовета Владимир Рашовский, имя которого связывают с застройкой территории санатория.

Владельцы "Красной калины" обратились в Верховный Суд

AREGY U призвала Верховный Суд принять справедливое решение, а также обратилась к власти, народным депутатам и общественности с просьбой обратить внимание на ситуацию вокруг санатория.

В компании считают кощунством во время войны забирать незаконными путями с использованием влияния на суд санаторий "Червона калина", строить на его базе бассейн Ривьера Калина Резорт, который, по планам рейдеров, должен стать основой элитного коттеджного городка.

"И все это вместо помощи ВСУ, развития медицинской и реабилитационной сферы, которой занималось и продолжает заниматься Aregy U. Очень надеемся на справедливое решение Верховного Суда, которое позволит продолжить дело дедушки, помогать в лечении и реабилитации нуждающихся", - сказала Екатерина Сива.