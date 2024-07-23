RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Владельцы усадьбы Зеленских восстановят здание, подписан соответствующий меморандум, – Кличко

Фото: владельцы усадьбы Зеленских восстановят здание, подписан соответствующий меморандум (пресс-служба КГГА)
Автор: Александр Мороз

Департамент охраны культурного наследия КГГА подписал меморандум с владельцами усадьбы Зеленских с обязательствами восстановить здание в том виде, который у него был.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-службу.

Несмотря на это киевские городские власти не отказываются от намерения судиться с владельцами и застройщиками, которые незаконно снесли усадьбу, чтобы иметь законные рычаги влияния на выполнение подписанного меморандума и обещаний владельцев здания.

"Сегодня департамент охраны культурного наследия КГГА подписал меморандум с владельцами здания Зеленских, которая была несанкционированно разрушена 19 июля. Владельцы здания, согласно документу, обязуются восстановить его в том виде, который оно имело. Сотрудничать с городскими властями и общественностью по созданию проекта восстановление, оформление всех необходимых по закону разрешений и документов, открытости всего процесса восстановления усадьбы", – написал Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева подчеркнул, что не отказывается от анонсированного вчера иска в суд по поводу незаконного разрушения здания усадьбы Зеленских.

"Но, как я вчера заявил, город будет судиться в суде к застройщику, незаконно снесшему усадьбу Зеленских, и к владельцам здания. С требованием заново отстроить усадьбу. Чтобы у городских властей были законные рычаги влияния на выполнение подписанного Меморандума и обещаний владельцев дома", – отметил он.

Также городские власти настаивают, чтобы правоохранители выяснили и обнародовали для общественности всех фигурантов, стоящих за процессом уничтожения усадьбы и привлекших их к ответственности.

Что предшествовало

В Киеве на днях с помощью тяжелой строительной техники снесли историческое здание – усадьбу Зеленских. Активисты говорят, что на месте имения, которое было построено еще в XIX веке, хотели построить вторую очередь ЖК. Местные власти призывают наказать виновных, а правоохранители уже принялись расследовать это дело.

Ранее сообщалось, что прокуратура и полиция объявили подозрение совладельцу усадьбы Зеленских, который дал указание на ее снос.

Больше об усадьбе Зеленских, ее истории и причинах сноса - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко