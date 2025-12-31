RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Владельцы iPhone 17 Pro жалуются на странное поведение смартфона при зарядке: что происходит

iPhone 17 Pro и Pro Max могут шипеть при зарядке (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

После выхода новых моделей iPhone проблемы у части пользователей - не редкость. На этот раз владельцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max сообщают о необычном шипении или статическом шуме в динамиках, который возникает во время зарядки устройства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Когда и как проявляется проблема

Первые жалобы начали появляться вскоре после старта продаж новых смартфонов Apple. По словам владельцев устройств, при подключении iPhone к зарядному устройству в динамиках появляется заметный шум, который некоторые сравнивают со звучанием старого радиоприемника.

В отдельных случаях шипение слышно при воспроизведении аудио на низкой громкости, а иногда - даже без включенного звука.

Некоторые пользователи также отмечают легкий треск или шипение при прокрутке веб-страниц во время зарядки смартфона. В отдельных случаях посторонние звуки слышны на минимальной громкости даже тогда, когда устройство не подключено к зарядному кабелю.

Степень проявления проблемы варьируется от случая к случаю. В сети также появилось видео одного из пользователей, на котором можно услышать наиболее выраженный вариант дефекта.

Отмечается, что пользователи, столкнувшиеся с проблемой еще в сентябре, продолжают замечать ее и после обновления до iOS 26.2. В ряде случаев замена смартфона на новый экземпляр помогла устранить неисправность, однако некоторые владельцы сообщают, что проблема сохраняется даже после нескольких замен устройства.

Предполагается, что Apple может устранить дефект в обновлении iOS 26.3, выход которого ожидается в ближайшие недели. Однако на данный момент признаков того, что компания уже подготовила соответствующее исправление, нет.

 

Ранее мы писали, что первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном в истории Apple и установить новый ценовой рекорд в линейке компании.

Также сообщалось, что Apple может изменить график релизов и представить iPhone Air 2 раньше ожидаемого.

Кроме того, у нас есть материал о том, действительно ли обновления iOS влияют на скорость работы iPhone и как в Apple объясняют подобные жалобы пользователей.

