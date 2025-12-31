Владельцы iPhone 17 Pro жалуются на странное поведение смартфона при зарядке: что происходит

Когда и как проявляется проблема

Первые жалобы начали появляться вскоре после старта продаж новых смартфонов Apple. По словам владельцев устройств, при подключении iPhone к зарядному устройству в динамиках появляется заметный шум, который некоторые сравнивают со звучанием старого радиоприемника.

В отдельных случаях шипение слышно при воспроизведении аудио на низкой громкости, а иногда - даже без включенного звука.

Некоторые пользователи также отмечают легкий треск или шипение при прокрутке веб-страниц во время зарядки смартфона. В отдельных случаях посторонние звуки слышны на минимальной громкости даже тогда, когда устройство не подключено к зарядному кабелю.

Степень проявления проблемы варьируется от случая к случаю. В сети также появилось видео одного из пользователей, на котором можно услышать наиболее выраженный вариант дефекта.

Отмечается, что пользователи, столкнувшиеся с проблемой еще в сентябре, продолжают замечать ее и после обновления до iOS 26.2. В ряде случаев замена смартфона на новый экземпляр помогла устранить неисправность, однако некоторые владельцы сообщают, что проблема сохраняется даже после нескольких замен устройства.

Предполагается, что Apple может устранить дефект в обновлении iOS 26.3, выход которого ожидается в ближайшие недели. Однако на данный момент признаков того, что компания уже подготовила соответствующее исправление, нет.