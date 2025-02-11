Владельцам жилья будут компенсировать налоги за аренду для ВПЛ: детали

Владельцы недвижимости, которые сдают жилье в аренду внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), могут получить компенсацию налогов от государства. Это означает, что им не придется платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог или военный сбор.

Таким образом, сдавая жилье переселенцам, владельцы не только получают официальный доход, но и поддерживают людей, которые из-за войны потеряли свои дома. К тому же им не нужно волноваться о том, что налоги значительно уменьшат их прибыль.

Кто может получить субсидию на аренду жилья

Государство также предусмотрело субсидию для ВПЛ, которые:

выехали с оккупированных территорий или зон боевых действий и не имеют жилья в относительно безопасных регионах Украины;

хотят арендовать жилье, но не имеют достаточно средств для этого;

уже арендуют жилье, тратя на него значительную часть своих доходов.

Оформить субсидию можно как офлайн, так и онлайн.