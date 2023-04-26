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Владельца пророссийского издания в Крыму будут судить за госизмену

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Киев, Среда 26 апреля 2023 13:26
Владельца пророссийского издания в Крыму будут судить за госизмену Фото: владельца пророссийского издания будут судить за госизмену (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

По материалам СБУ будут судить Сергея Степанова, владельца прокремлевского издания "Политнавигатор", являющегося одним из главных "рупоров" РФ в украинском Крыму. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

    По данным следствия, находясь в Крыму, в апреле 2014 году он создал пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора.

    "Собственный медийный ресурс Степанов использовал для распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене. К преступной деятельности он привлек своих "единомышленников", которые потом занимались подготовкой антиукраинских материалов", - говорится в сообщении.

    К тому же, чтобы скрыть свои преступления, псевдожурналисты действовали как внештатные корреспонденты под вымышленными именами и позиционировали себя "экспертами".

    В своих публикациях они оправдывали российскую вооруженную агрессию и захват части территории на востоке и юге Украины.

    Как выяснилось, перед написанием пропагандистских текстов авторы получали от Степанова пошаговые инструкции по подготовке материалов.

    За распространение деструктивного контента они получали от оккупантов так называемые гонорары. Деньги им поступали через российские электронные платежные системы.

    В апреле и июле прошлого года СБУ задержала двух фейковых "экспертов" в Киеве и Виннице. Сейчас они находятся под стражей.

    Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Степанова и его сообщников.

    На данный момент продолжаются меры по его привлечению к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Материалы переданы в суд. Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

    • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
    • ч. 1 ст. 111 (государственная измена).

    Напомним, что скрывающемуся в Крыму "политологу" Медведчука сообщили о подозрении.

    Также ранее мы писали о том, что бывшей винницкой журналистке сообщили о подозрении.

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