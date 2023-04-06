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Владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России, - FT

Фото: владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Компания Inditex, которая владеет магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как отмечает издание, в России обязали каждую западную компанию , которая продает или передает свой бизнес в РФ, получить разрешение российской комиссии по иностранным инвестициям. Inditex получила такое согласие в конце марта и продает свою бизнес компании из ОАЭ.

По информации источников FT, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.

Стоит заметить, что Inditex приостановила деятельность в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, ранее в российских СМИ появлялась информация, что Bershka, Zara и Pull&Bear якобы вернутся в Россию в этом году.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.

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