Владелец Zara и Bershka договорился о продаже бизнеса в России, - FT

Как отмечает издание, в России обязали каждую западную компанию , которая продает или передает свой бизнес в РФ, получить разрешение российской комиссии по иностранным инвестициям. Inditex получила такое согласие в конце марта и продает свою бизнес компании из ОАЭ.

По информации источников FT, покупатель является "дочкой" компании Daher Group, которую создали для этой сделки.

Стоит заметить, что Inditex приостановила деятельность в России после начала полномасштабного вторжения в Украину.