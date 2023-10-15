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"Устроили "Урагану" смерч". ВСУ ликвидировали российскую РСЗО (видео)

Фото: ВСУ ликвидировали российскую РСЗО (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины продолжают противостоять российским оккупантам. На этот раз благодаря удачно выполненной задаче, украинским бойцам удалось уничтожить российскую РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Наши воины устроили российскому "Урагану" (РСЗО) огненный смерч! Как это было... феерично...", - подписали видео наши военные.

Наступление ВСУ

Напомним, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Отметим, что только за прошедшие сутки, 14 октября, украинские военные ликвидировали еще 880 российских террористов.

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