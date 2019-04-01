Володимир Кличко може повернутися в ринг у травні

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5-0, 53 КО) вже 25 травня цього року може відновить кар'єру. Про це інформує Sport Arena.

Відповідно до джерела, перший поєдинок Кличко пройде на НСК "Олімпійський". Бій в столиці України буде своєрідним подарунком меру Києва і старшому брату Володимира Віталію, оскільки боксерський вечір буде одним з головних подій під час святкування Дня міста.

Про наступного суперника українця поки нічого невідомо. Зазначається лише, що Володимира чекають "найзначніші бої, які будуть найбільш привабливі з точки зору затребуваності на ринку".

Згідно з контрактом, всього україський боксер проведе три бої, які дозволять йому заробити 120 мільйонів доларів.

Інформація про можливе повернення Кличка-молодшого з'явилася ще в грудні 2018 року. Однак сам боксер не раз заявял, що не збирається повертатися в ринг.

Згодом ЗМІ писали, що Володимир Кличко провів переговори зі стрімінговим сервісом DAZN про можливість проведення трьох заключних боїв.

Востаннє Володимир провів бій у квітні 2017 року, коли на Уемблі програв нокаутом в 11 раунді Ентоні Джошуа. Пізніше Кличко зізнався, що від повторного поєдинку його відокремлювали лічені секунди.