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У властей РФ сильно возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину, - ISW

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Москва, Суббота 29 июля 2023 04:59
У властей РФ сильно возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину, - ISW Фото: у властей РФ сильно возрос интерес к мнению россиян о вторжении в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские власти все больше беспокоятся о том, как российский электорат относится к вторжению в Украину. Это связано с тем, что в сентябре 2023 года страну ждут региональные выборы, а весной 2024-го – выборы президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Сообщается, что инициатива Минобороны России об увеличении максимального возраста призыва с 27 до 30 лет вызвала бурную дискуссию среди кремлевских чиновников. Источники утверждали, что Совет безопасности РФ призвал Администрацию президента не поддерживать инициативу МО из-за опасений, что эта инициатива вызовет негативную реакцию общественности и повлияет на рейтинги одобрения президента РФ Владимира Путина.

Источники сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу протолкнул эту инициативу и сохранил поддержку Путина, несмотря на обеспокоенность Совбеза. Считается, что Путин поддержал инициативу Минобороны только после того, как выслушал аргументы Шойгу о нехватке солдат в Украине.

Интересно, что представители "Единой России" боятся использовать войну в Украине в своих предвыборных кампаниях на предстоящих региональных и местных выборах, поскольку обеспокоены тем, как на это отреагируют избиратели.

Ключевые выводы ISW:

  • ВСУ вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, 28 июля продвинулись под Бахмутом.
  • Президент РФ Владимир Путин попытался заверить африканские государства в том, что Россия выполнит свои обязательства в области экономики и безопасности.
  • Politico сообщает, что первая партия отремонтированных американских танков Abrams, скорее всего, прибудет в Украину в сентябре.
  • Российские войска 28 июля вели наступательные действия на рубеже Сватово – Кременная и в районе Бахмута, на отдельных участках продвигались вперед.
  • 28 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и, как сообщается, продвинулись вдоль линии Сватово-Кременная, в районе Бахмута и вдоль границы Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские власти продолжают депортировать украинских подростков в Россию под видом программ летних лагерей.

Напомним, вчера Владимир Путин заявил, что страна-агрессор готова вести переговоры по обеспечению безопасности, однако Украина от них отказывается.

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