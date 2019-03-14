Власники зброї задекларували спільну позицію на виборах президента

Власники зброї пропонують кандидатам у президенти підписати меморандум

Представители Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВО) и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" 13 марта 2019 года задекларировали общую позицию на выборах президента Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

По мнению председателя наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, среди первоочередных президентских инициатив приоритетным должно быть рассмотрение в Верховной раде законопроекта "Об оружии".

"Для того, чтобы поддержать на президентских выборах своими голосами тех кандидатов, которые отметили в своих предвыборных программах пункт о вооруженной защите, мы решили объединиться с Движением владельцев оружия "Твой голос повлияет" для достижения нашей цели – приведение к власти лояльного к оружейному сообществу президента", – сказал Учайкин.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, за 2018 год зарегистрировано более 39 тысяч преступлений против жизни и здоровья человека (из них более 5,5 тысяч умышленных убийств). Также с января по декабрь прошлого года было совершено более 16 тысяч грабежей и разбойных нападений.

"Вопрос права на защиту является одним из первоочередных. Ведь мы уже имеем ужасное состояние с безопасностью граждан в нашей стране. Ситуация осложняется тем, что решение этого вопроса все годы независимости нашего государства просто игнорируется любой властью", – утверждает один из основателей и администраторов Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" Сергей Крымец.

Он подчеркнул, что жизни украинцев просто превращаются в сухую статистику тяжких преступлений от правоохранительных органов, которые "сейчас не в состоянии защитить нас".

Принятие закона об оружии восстановит конституционный правопорядок в сфере оборота существующего оружия, ведь все ограничения и запреты установлены не законом, а подзаконными актами, на основании которых и осуществляется привлечение к ответственности.

"В Украине за 27 лет было принято около 95 тысяч нормативных актов, из них 6,5 тысяч – законы. Но базового закона об обращении с оружием так и нет. Мы декларируем верховенство права, но подчиняемся милицейским инструкциям, которыми попирают Конституцию и унижают каждого из нас. Именно поэтому для нас это вопрос не об оружии, а о праве свободного человека", - сказал юрист Адвокатского объединения "Ореховский и Коломиец" Виталий Коломиец.

Кроме установления единых для всех правил доступа к средствам самозащиты, принятие закона приведет к развитию оружейной отрасли – от производства оружия и боеприпасов к открытию и развитию по всей стране сети заведений (школ, тиров, клубов, стрельбищ и др.) для подготовки будущих владельцев оружия.

Участники конференции обнародовали текст Меморандума, который предложен для подписания кандидатами в президенты для подтверждения намерений относительно поддержки права украинцев на вооруженную защиту. Документ предусматривает определенные шаги будущего президента в наведении порядка в сфере оборота гражданского оружия и боеприпасов через принятие соответствующего законодательства, а также развития действенной системы территориальной обороны Украины.

"Сегодня только в социальной сети Facebook общая аудитория УАВО и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет" составляет более 220 тысяч подписчиков. Учитывая наши другие организационные и медийные возможности, а также то, что владельцы оружия привлекут к голосованию членов своих семей, мы рассчитываем на поддержку нашей инициативы по меньшей мере 700 тыс. избирателей. Все должны четко осознать – отныне без владельцев оружия ни президентские, ни парламентские выборы не состоятся", – заявил Учайкин.

После пресс-конференции Меморандум подписали кандидаты в президенты Украины Геннадий Балашов, Юрий Деревянко и Сергей Носенко.

"УАВО и Движение владельцев оружия "Твой голос повлияет" открыты к сотрудничеству с кандидатами в президенты Украины и готовы делегировать представителей для ознакомления с текстом Меморандума и его подписания", - говорится в сообщении.