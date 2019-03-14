Власники зброї задекларували спільну позицію на виборах президента

Ілюстративне фото (zbroya.info)

Власники зброї пропонують кандидатам у президенти підписати меморандум

Представники Української асоціації власників зброї (УАВЗ) та Руху власників зброї "Твій голос вплине" 13 березня 2019 року задекларували спільну позицію на виборах президента України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби асоціації.

На думку голови наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгія Учайкіна, серед першочергових президентських ініціатив пріоритетним має бути розгляд у Верховній раді законопроекту "Про зброю".

"Для того, щоб підтримати на президентських виборах своїми голосами тих кандидатів, які зазначили у своїх передвиборчих програмах пункт про збройний захист, ми вирішили об’єднатися з Рухом власників зброї "Твій голос вплине" задля досягнення нашої мети – приведення до влади лояльного до зброярської спільноти президента", – сказав Учайкін.

За даними Генеральної прокуратури України, за 2018 рік зареєстровано більше 39 тисяч злочинів проти життя та здоров’я особи (з них більше 5,5 тисяч умисних вбивств). Також з січня по грудень минулого року було скоєно більше 16 тисяч грабежів та розбійних нападів.

"Питання права на захист є одним з першочергових. Адже ми вже маємо жахливий стан із безпекою громадян в нашій країні. Ситуація ускладнюється тим, що вирішення цього питання всі роки незалежності нашої держави просто ігнорується будь-якою владою", – стверджує один з засновників та адміністраторів Руху власників зброї "Твій голос вплине" Сергій Кримець.

Він підкреслив, що життя українців просто перетворюються на суху статистику тяжких злочинів від правоохоронних органів, що "на разі не в змозі захистити нас".

Прийняття закону про зброю відновить конституційний правопорядок в сфері обігу існуючої зброї, адже всі обмеження і заборони встановлені не законом, а підзаконними актами, на підставі яких і здійснюється притягнення до відповідальності.

"В Україні за 27 років було ухвалено близько 95 тисяч нормативних актів, з них 6,5 тисяч – закони. Але базового закону про поводження зі зброєю так і немає. Ми декларуємо верховенство права, але підкоряємося міліцейським інструкціям, якими зневажають Конституцію та принижують кожного з нас. Саме тому для нас це питання не про зброю, а про право вільної людини", - сказав юрист Адвокатського об’єднання "Ореховський та Коломієць" Віталій Коломієць.

Окрім встановлення єдиних для всіх правил доступу до засобів самозахисту, прийняття закону призведе до розвитку зброярської галузі – від виробництва зброї і боєприпасів до відкриття та розвитку по всій країні мережі закладів (шкіл, тирів, клубів, стрільбищ та ін.) для підготовки майбутніх власників зброї.

Учасники конференції оприлюднили текст Меморандуму, який запропоновано для підписання кандидатами у президенти для підтвердження намірів щодо підтримки права українців на збройний захист. Документ передбачає певні кроки майбутнього президента у наведенні ладу в сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів через ухвалення відповідного законодавства, а також розвитку дієвої системи територіальної оборони України.

"Сьогодні лише в соціальній мережі Facebook спільна аудиторія УАВЗ та Руху власників зброї "Твій голос вплине" складає понад 220 тисяч підписників. Враховуючи наші інші організаційні та медійні можливості, а також те, що власники зброї залучать до голосування членів своїх родин, ми розраховуємо на підтримку нашої ініціативи щонайменше 700 тис. виборців. Всі мають чітко усвідомити – відсьогодні без власників зброї ані президентські, ані парламентські вибори не відбуватимуться", – заявив Учайкін.

Після прес-конференції Меморандум підписали кандидати у президенти України Геннадій Балашов, Юрій Дерев’янко та Сергій Носенко.

"УАВЗ та Рух власників зброї "Твій голос вплине" відкриті до співпраці з кандидатами у президенти України та готові делегувати представників для ознайомлення з текстом Меморандуму та його підписання", - йдеться у повідомленні.