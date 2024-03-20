Власти Сумской области планируют ввести принудительную эвакуацию двух общин

"Вчера я был в тех населенных пунктах, которые сегодня эвакуируются. Общался с теми гражданами, которые отказываются (от эвакуации - ред.). К сожалению, такая ситуация существует. Но все же большинство принимает решение по эвакуации", - информирует Артюх.

Он отмечает, что в Великописаревской общине остается 80 семей с детьми. В настоящее время центральные власти помогают принять вопрос о принудительной эвакуации из этой общины.

"Такая же ситуация - Шосткинский район - Середино-Будская община. Там тоже мы нарушили ходатайство о принудительной эвакуации семей с детьми", - отметил начальник Сумской ОВА.

Напомним, сегодня сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.