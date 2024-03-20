RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власти Сумской области планируют ввести принудительную эвакуацию двух общин

Фото: Владимир Артюх глава Сумской ОВА (sm.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

Из-за существенного усиления обстрелов РФ по Сумской области планируется принудительная эвакуация в Великописаревской и Середино-Будской общинах. Ходатайство по ним уже возбуждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской областной военной администрации Владимира Артюха в эфире телемарафона.

"Вчера я был в тех населенных пунктах, которые сегодня эвакуируются. Общался с теми гражданами, которые отказываются (от эвакуации - ред.). К сожалению, такая ситуация существует. Но все же большинство принимает решение по эвакуации", - информирует Артюх.

Он отмечает, что в Великописаревской общине остается 80 семей с детьми. В настоящее время центральные власти помогают принять вопрос о принудительной эвакуации из этой общины.

"Такая же ситуация - Шосткинский район - Середино-Будская община. Там тоже мы нарушили ходатайство о принудительной эвакуации семей с детьми", - отметил начальник Сумской ОВА.

Напомним, сегодня сообщалось, что в результате авиаудара РФ по Великописаревской общине в Сумской области погиб работник школы. Также известно о повреждении здания учебного заведения и частных домов местных жителей.

Обстрелы Сумской области

Напомним, несколько дней назад начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх рассказал о том, что в трех общинах региона хотят ввести обязательную эвакуацию детей.

За несколько дней до этого Артюх рассказывал, что за два дня в Сумской области была зафиксирована "полугодовая норма" обстрелов.

На этом фоне из приграничных общин стали массово выезжать жители.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуацияСумская область