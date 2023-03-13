Власти США предприняли чрезвычайные меры после банкротства банка Silicon Valley

Регулирующие органы заявили, что клиенты обанкротившегося банка получат доступ ко всем своим депозитам, начиная с понедельника, и создали новый механизм, чтобы предоставить банкам доступ к чрезвычайным фондам. Федеральная резервная система также упростила банкам процесс заимствования в чрезвычайных ситуациях.

Хотя в понедельник эти меры принесли некоторое облегчение фирмам Кремниевой долины и глобальным рынкам, опасения по поводу более широких банковских рисков сохраняются и вызывают сомнения в том, будет ли ФРС придерживаться своего плана агрессивного повышения процентных ставок.

"Мы считаем, что шаги, предпринятые ФРС, Казначейством и Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), решительно разорвут психологическую "петлю смерти" в региональном банковском секторе", - сказал Карл Шамотта, главный рыночный стратег Corpay в Торонто.

Регуляторы также быстро закрыли нью-йоркский Signature Bank, который в последние дни оказался под давлением.

Усилия по предотвращению кризиса подняли фьючерсы на акции Уолл-стрит в понедельник, помогая глобальным рынкам.

Тем не менее, сохраняющиеся опасения по поводу финансового сектора оказали давление на акции крупных банковских компаний: акции HSBC Holdings, Standard Chartered Bank, японского Mitsubishi UFJ и сингапурского DBS упали.

Вмешательство администрации Байдена подчеркивает, как безжалостная кампания ФРС и других крупных центральных банков по борьбе с инфляцией создает нагрузку на финансовую систему и мировые рынки.

Банк Silicon Valley (SVB), опора экономики стартапов, был продуктом многолетней эры дешевых денег с уникальными рисками, которые делали его особенно уязвимым. Но после того, как на прошлой неделе последовал массовый набег на банк, опасения, что другие региональные банки имеют сходство с ним, быстро распространились.

Поскольку ФРС готова продолжить повышение процентных ставок, инвесторы заявили, что финансовая система, возможно, еще не полностью преодолела проблемы.

Следующее заседание ФРС состоится 21-22 марта. Аналитики Goldman Sachs заявили, что больше не ожидают повышения ставок на этом заседании на фоне стресса в банковском секторе. Goldman ранее ожидал повышения на 25 базисных пунктов в марте.

Защита вкладов

Крах Silicon Valley - крупнейший банкротство банка с 2008 года - вызвал опасения по поводу того, смогут ли клиенты малого бизнеса платить своим сотрудникам, поскольку FDIC защищает только вклады до 250 тысяч долларов.

По данным FDIC, на конец 2022 года около 89% вкладов SVB в размере 175 млрд долларов не были застрахованы.

Согласно совместному заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, председателя ФРС Джерома Пауэлла и председателя Федеральной корпорации по страхованию депозитов Мартина Грюнберга, все вкладчики, в том числе те, чьи средства превышают максимальный уровень государственного страхования, получат свои деньги.

Высокопоставленный чиновник Министерства финансов США заявил, что предпринятые действия защитят вкладчиков, а также обеспечат дополнительную поддержку банковской системе в целом, но чиновники и регулирующие органы продолжают следить за стабильностью финансовой системы. Риск возьмет на себя Фонд гарантирования вкладов, у которого для этого достаточно средств.

Чиновники казначейства заявили, что вкладчики нью-йоркского Signature Bank, который был закрыт в воскресенье финансовым регулятором штата Нью-Йорк, также будут возмещены без потерь для налогоплательщиков.

У Signature, как и у SVB, была клиентура, сосредоточенная в технологическом секторе, и ценные бумаги на ее балансе сократились по мере роста процентных ставок.

В то время как все депозиты клиентов будут защищены, новая политика, принятая в воскресенье, не коснется держателей акций и облигаций в SVB и Signature Bank, заявили в Министерстве финансов США.