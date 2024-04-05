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Власти США разрешили передать Израилю тысячи авиабомб, - Reuters

Фото: США одобрили передачу Израилю авиабомб (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки одобрили предоставление Израилю тысяч дополнительных авиабомб. Они будут доставлены не раньше следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неназванный чиновник рассказал изданию, что  одобренная передача включает 1000 бомб МК82 весом более 200 кг, более 1000 бомб малого диаметра и запалы для бомб МК80.

Журналисты пишут, что США продолжает предоставлять Израилю вооружение, несмотря на растущую критику войны в Секторе Газа. 

В частности, по информации Reuters, решение о передаче авиабомб приняли в понедельник, 1 апреля, когда Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK).

Источники Reuters заверяют, что удар произошел уже после того, как американские власти приняли решения об авиабомбах.

Что предшествовало

Напомним, 2 апреля стало известно, что четверо работников World Central Kitchen (WCK) - британец, поляк и австралиец, а также их палестинский водитель - погибли в Секторе Газа.

По словам министерства здравоохранения ХАМАС, это произошло вследствие удара израильской авиации по их автомобилю.

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильСектор Газа