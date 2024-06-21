Власти Словакии хотят судиться с прошлым правительством из-за поставок Украине истребителей МиГ-29

Правительство Словакии считает актом госизмены действия прошлой власти, которая передала Украине военную помощь. Речь идет о поставках МиГ-29 и систем ПВО.
Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Меличер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postoj.
Издание указывает, что Минобороны возбудит уголовные дела против бывшего министра Ярослава Надя и тогдашнего правительства.
"Они касаются подозрений в совершении государственной измены, злоупотреблении полномочиями должностного лица и нарушении обязанностей по управлению имуществом", - пишут журналисты.
Меличер уточнил, что правительство Словакии подаст три уголовных иска против правительства Эдуарда Хегера как коллективного органа и один отдельно против экс-министра обороны.
В марте 2023 года временное правительство Эдуарда Хегера приняло решение предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК "Куб".
Меличер утверждает, что у него якобы не было на это полномочий. Уходящее в отставку правительство не может принять международные соглашения по фундаментальным вопросам международной политики.
По мнению Меличера, таким вопросом была отправка основной части ПВО, и правительство Хегера таким образом якобы действовало неконституционно.
При этом Ярослав Надь заявил, что есть несколько документов, подтверждающих, что передача истребителей была в порядке.
Действующее правительство страны во главе с Робертом Фицо решило не предоставлять Украине военную помощь.
При этом Словакия хочет помогать Украине в сфере разминирования территорий. В частности, речь идет о соответствующей технике.
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