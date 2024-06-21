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Власти Словакии хотят судиться с прошлым правительством из-за поставок Украине истребителей МиГ-29

Архивное фото: в Словакии разгорелся скандал из-за поставок Украине истребителей МиГ-29 (armyinform)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Словакии считает актом госизмены действия прошлой власти, которая передала Украине военную помощь. Речь идет о поставках МиГ-29 и систем ПВО.

Об этом заявил заместитель министра обороны Игорь Меличер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postoj.

Издание указывает, что Минобороны возбудит уголовные дела против бывшего министра Ярослава Надя и тогдашнего правительства. 

"Они касаются подозрений в совершении государственной измены, злоупотреблении полномочиями должностного лица и нарушении обязанностей по управлению имуществом", - пишут журналисты.

Меличер уточнил, что правительство Словакии подаст три уголовных иска против правительства Эдуарда Хегера как коллективного органа и один отдельно против экс-министра обороны. 

О чем идет речь

В марте 2023 года временное правительство Эдуарда Хегера приняло решение предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК "Куб". 

Меличер утверждает, что у него якобы не было на это полномочий. Уходящее в отставку правительство не может принять международные соглашения по фундаментальным вопросам международной политики. 

По мнению Меличера, таким вопросом была отправка основной части ПВО, и правительство Хегера таким образом якобы действовало неконституционно. 

При этом Ярослав Надь заявил, что есть несколько документов, подтверждающих, что передача истребителей была в порядке.

Позиция нового правительства Словакии по отношению к Украине

Действующее правительство страны во главе с Робертом Фицо решило не предоставлять Украине военную помощь.

При этом Словакия хочет помогать Украине в сфере разминирования территорий. В частности, речь идет о соответствующей технике.

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