Власти Словакии хотят судиться с прошлым правительством из-за поставок Украине истребителей МиГ-29

Издание указывает, что Минобороны возбудит уголовные дела против бывшего министра Ярослава Надя и тогдашнего правительства.

"Они касаются подозрений в совершении государственной измены, злоупотреблении полномочиями должностного лица и нарушении обязанностей по управлению имуществом", - пишут журналисты.

Меличер уточнил, что правительство Словакии подаст три уголовных иска против правительства Эдуарда Хегера как коллективного органа и один отдельно против экс-министра обороны.

О чем идет речь

В марте 2023 года временное правительство Эдуарда Хегера приняло решение предоставить Украине 13 истребителей МиГ-29 и часть ЗРК "Куб".

Меличер утверждает, что у него якобы не было на это полномочий. Уходящее в отставку правительство не может принять международные соглашения по фундаментальным вопросам международной политики.

По мнению Меличера, таким вопросом была отправка основной части ПВО, и правительство Хегера таким образом якобы действовало неконституционно.

При этом Ярослав Надь заявил, что есть несколько документов, подтверждающих, что передача истребителей была в порядке.

Позиция нового правительства Словакии по отношению к Украине

Действующее правительство страны во главе с Робертом Фицо решило не предоставлять Украине военную помощь.