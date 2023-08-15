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Власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе: названа причина

Фото: власти Ровенской области запретили проводить крестный ход в регионе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Ровенской области власти решили запретить верующим проведение крестного хода в период с 19 по 25 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, сегодня состоялось очередное заседание Совета обороны области. 

"Из-за угрозы государственной безопасности поддержали запрет на проведение в Ровенской области массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций (так называемый крестный ход) с 19 по 25 августа", - рассказал Коваль. 

По его словам, в ходе заседания чиновники утвердили дополненный список объектов критической инфраструктуры области, которые нуждаются в первоочередной защите от ракетных ударов. 

Также власти Ровенской области решили усилить охрану аэропорта "Ровно". 

Запрет на массовые мероприятия

Напомним, в связи с полномасштабным вторжением России по всей территории Украины запрещено проводить массовые мероприятия. Такие меры предусмотрены военным положением. 

Несмотря на это, в прошлом году паломники начали крестный ход в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Почаев)

 

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Ровенская областьВойна России против Украины