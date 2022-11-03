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Власть в РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, - Данилов

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Четверг 03 ноября 2022 13:09
Власть в РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Нынешнее руководство России в стадии потери контроля над властью, поскольку она стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Кремль в стадии потери контроля. Власть на РФ стремительно переходит в руки уголовно-террористической группировки, силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам. РФ превратилась в типичную failed state (страна, где правительство не контролирует ситуацию - ред.). Далее - дестабилизация, демонтаж, депутинизаци", - написал Данилов.

Напомним, по данным британской разведки, владелец российской частной военной компании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин пытается выдвинуться среди российских военных.

Кроме того, по данным западных СМИ, Пригожин один из немногих в окружении Путина, кто недоволен ходом войны.

Кто такой Пригожин и как ему удалось пробраться в верхушку Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

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