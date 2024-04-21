"Власть" на оккупированных территориях использует спорт как инструмент пропаганды, - ЦНС

Спорт, по словам центра, всегда был важной частью международного имиджа любого государства, средством "мягкой силы". А для тоталитарных и авторитарных режимов он превратился в оружие пропаганды собственной идеологии.

"К примеру, чемпионат мира по футболу 1934 года и Олимпийские игры 1936 года сыграли важную роль в пропаганде итальянских фашистов и немецких нацистов. Гитлер и Муссолини хотели не только образцово организовать и провести эти спортивные мероприятия, но и на весь мир показать победные результаты и "превосходство" своих наций и политических режимов над конкурентами", - пояснили в УНС.

Не отставал от них и СССР, который использовал спорт для пропаганды коммунистической идеологии и борьбы с "капиталистическим блоком" во времена холодной войны. Апогеем этого противостояния стали летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, которые бойкотировали 65 государств в знак протеста против советской агрессии в Афганистане.

"Именно по этому пути продолжает идти и РФ. Создав так называемый "российский студенческий спортивный союз", она запускает свои "щупальца" на все украинские территории, которые успела аннексировать. Поэтому на днях в Донецкой области презентовали такой "союз", который будет объединять вокруг себя молодых людей и промывать им мозги своей пропагандой величия и могущества. Как говорится - все методы приемлемы", - отметили в центре.