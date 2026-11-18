Власти объявили обязательную эвакуацию из Балабиного в Запорожье
Из-за ухудшения ситуации с Балабиным в Запорожье обязательно эвакуируют семьи с детьми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Михаила Семикина на телемарафоне.
Эвакуация касается 80 семей, в которых проживает 85 детей. Всего выехать должны 184 человека.
"Важно не просто помочь людям выехать, а позаботиться о том, где они будут жить после эвакуации и какую поддержку получат. Этот вопрос сейчас решаем вместе с общинами и партнерами", - сказал Семикин на телемарафоне.
"Рассчитываем в течение недели выполнить все основные мероприятия", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, на оккупированной части Луганщины россияне угрожают изымать квартиры и дома из-за коммунальных долгов.
Под так называемую "национализацию" может попасть недвижимость, за которую не платили 12 месяцев или дольше.
Также руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявлял, что инициирует создание рабочей группы для закона о специальном статусе прифронтовых территорий.
По его словам, на линии огня в 10 областях проживает более 6 миллионов украинцев.