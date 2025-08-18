Власть пытается предоставить правительству контроль за местными общинами, - Продан

"С 2020 года власть делает все, чтобы ввести тотальный контроль за общинами. Сначала был законопроект №4298. Им они хотели ввести абсолютно сплошной надзор за всеми органами местного самоуправления - всех их решений, всех актов. К счастью, за 5 лет борьбы, мы добились, что власть отодвинула тот законопроект в сторону. Но вместо него зарегистрировали №13150, который вводит соразмерный надзор, чтобы контролировать те органы, которые сегодня есть над местным самоуправлением. При этом сейчас есть 26 государственных органов, которые уже сегодня его контролируют и проверяют", - отметила Продан.

Кроме того, по словам советника председателя АГУ, новый законопроект вводит реестр всех решений органов местного самоуправления, что приведет к огромным потерям из местных бюджетов.

"Кроме тотального контроля за самими общинами, они хотят ввести общегосударственный единый реестр всех решений и актов органов местного самоуправления. То есть реестр, где будут даже решения о замене столов, ремонты. Это, с одной стороны, приведет к огромным расходам из местных бюджетов. А с другой - даст власти возможность останавливать в ручном режиме любые решения, относительно или передачи земельного участка, или разрешения на реконструкцию какого-то здания", - добавила Продан.

Напомним, как сообщалось ранее, ВР планирует ограничить местные бюджеты и полномочия общин. В частности, законопроектом №13439-3, которым предусматривается изъятие из бюджета Киева более 8 млрд грн из поступлений от налога на прибыль.