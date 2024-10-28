RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Власти должны возобновить бронирование критических работников, чтобы не спровоцировать кризис промышленности, - эксперт

Фото: власти должны возобновить бронирование критических работников, чтобы не спровоцировать кризис (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Приостановка бронирования критически важных работников может спровоцировать масштабный кризис в промышленности, поэтому необходимо как можно скорее решить проблему с манипуляциями в системе критических предприятий и восстановить бронирование.

Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Восстановление бронирования – это насущный вопрос не только для Укрзализныци, а для всей промышленности Украины, для всей экономики! Поэтому мы очень надеемся, что как можно скорее будет найден цивилизованный путь. Который, с одной стороны, будет обеспечивать потребности Вооруженных Сил Украины, не позволяя возникновению злоупотреблений. А с другой стороны – все-таки позволит критически важным украинским предприятиям работать", - подчеркнул Гусак.

Он пояснил, что в настоящее время в "Укрзализныце" и в целом в транспортной сфере существует значительный дефицит работников, ведь ряд профессий в этой области не подходит женщинам. Потому проблему с бронированием следует решить срочно.

Напомним, ранее украинские бизнес-ассоциации также призвали президента как можно скорее восстановить бронирование на уровне министерств – ведь, согласно имеющимся данным, к спекуляциям в определении предприятий критически важными прибегали, прежде всего, местные администрации. Между тем, пауза в бронировании может полностью остановить экономику и привести к катастрофическим последствиям.

 

Ранее отмечалось, что в Украине для сотрудников критически важных для экономики страны предприятий, военнообязанных, предусмотрена возможность бронирования от мобилизации. Ранее бронирование было доступно только в офлайн-формате. Требовалось подавать соответствующие документы, из-за чего процедура занимала много времени.

17 июля появилась возможность подать заявление о бронировании на портале "Дія" для критически важных предприятий в режиме "онлайн".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины