RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Власти Брянской области РФ утверждают о втором за день обстреле

Фото: в Брянской области РФ произошли обстрелы (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил об обстреле одного из районов городского округа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Медуза - LIVE.

Как утверждает губернатор, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет, в двух населенных пунктах Новозыбковского округа нарушено электроснабжение.

"Во время войны оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью", - предупреждает издание.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Брянске готовят несколько школ для мест дислокации оккупантов. Как объясняют местные власти, военные нужны в учебных заведениях "на случай ЧП".

Отметим, Брянская область находится на границе с Украиной и Беларусью. В последнее время россияне все чаще стали сообщать о "взрывах" и "атаках", происходящих в регионе. Например, 2 января, произошел "хлопок" в Климовском районе Брянской области РФ. Известно о повреждении энергетического объекта, в поселке пропал свет. А 14 января, по словам россиян, произошла "атака" на одну из крупнейших электроподстанций Брянска. При этом в Брянской области начали устанавливать бетонные противотанковые заграждения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация