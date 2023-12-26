Власти Беларуси задержали более сотни вернувшихся из-за границы граждан

Издание ссылается на данные правозащитного центра "Вясна", согласно которым чаще всего на границе задерживают беларусов, приезжающих из Литвы. При этом проверки и задержания происходят на всех пограничных пунктах Беларуси, включая те, что работают на границе с Россией.

С сентября 2023 года граждане Беларуси не могут обменять или продлить свои паспорта в посольствах и консульствах за рубежом, для этого необходимо лично приехать в страну. Также беларусам нужно приезжать в страну для проведения операций с автомобилями и недвижимостью.

Беларуские правозащитники считают, что это делается для заманивания в Беларусь граждан страны, которые выступают против режима Лукашенко и были вынуждены уехать под угрозой уголовного дела.

Отмечается, что чаще всего задержание происходит после того, как телефоны приехавших проверили сотрудники КГБ или таможенники. Впоследствии многие из задержанных были привлечены к административной ответственности по статье о распространении экстремистских материалов.

Эти факты привели к тому, что власти Литвы объявили о выдаче гражданам Беларуси, находящимся на ее территории, так называемые "паспорта иностранцев". Это будет применяться к тем беларусам, которые подвергались репрессиям у себя на родине и не могут вернуться в страну, чтобы обновить документы. В Литве сейчас находится около тысячи таких людей.

Ситуация вокруг Беларуси

В Литве предлагают приостановить прием заявлений граждан Беларуси на получение временного вида на жительство.

В начале декабря США ввели санкции против Беларуси. Причиной этого стала ее помощь России в войне и участие в депортации украинских детей.

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