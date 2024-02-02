Власти Азербайджана назвали условие для заключения мира с Арменией

Мир между Азербайджаном и Арменией будет возможен после того, как в Конституцию последней будут внесены изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева в "Эхо Кавказа" .

Как отметил политик, претензии Армении к Азербайджану в международных судах основываются на таких вопросах, как непризнание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

"Если Армения положит конец территориальным притязаниям к Азербайджану и внесет изменения в Конституцию и другие нормативно-правовые документы, то можно будет достичь мира", - сказал Алиев на встрече с генсекретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

Лидер Азербайджана также подчеркнул, что между Азербайджаном и Арменией уже де-факто существует мир, и на границе двух стран в течение нескольких месяцев царит мирная обстановка.

"Но для того, чтобы довести этот процесс до логического завершения, необходимо подписать мирный договор и положить конец территориальным претензиям Армении к Азербайджану", - отметил Алиев.